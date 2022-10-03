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    Ordu'da ayrı yaşadığı eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı

    Ünye'de ayrı yaşadığı eşi Naci Temiz tarafından 6 yerinden bıçaklanan Canan Temiz, hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi devam ederken saldırgan her yerde aranıyor.
    • 03.10.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 15:05
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    Ordu'da ayrı yaşadığı eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde 38 yaşındaki Naci Temiz ve 36 yaşındaki Canan Temiz, anlaşamadıkları gerekçesiyle ayrı yaşamaya başladı.

    Eşinin evine balkondan giren Naci Temiz, girdiği evde, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı dehşet saçtı.

    Ayrı yaşadığı eşinin saldırısına uğrayan 36 yaşındaki Canan Temiz, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Daha sonrasında Naci Temiz, olay yerinden kaçtı.

    Hayati tehlikesi var

    Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Öte yandan Naci Temiz'in, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı.

    Zanlı aranıyor

    DHA'nın haberine göre, Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu.

    Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Ordu da ayrı yaşadığı eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı #1

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