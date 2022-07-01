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    Ordu'da ağabeyinin vurduğu çocuk toprağa verildi

    Babasına ait tabancayla oynayan çocuk, kazara ateş açtı. Aynı ortamda bulunan kardeşi, başına aldığı kurşun ile hayatını kaybetti. Küçük çocuk mahallelerinde bulunan mezarlığa defnedildi.
    • 01.07.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 15:07
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    Ordu'da ağabeyinin vurduğu çocuk toprağa verildi

    Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde silahla oyunun sonu faciayla sonuçlandı.

    Köklük Mahallesi'nde yaşanan olayda, Emirhan A. ile T.A., babalarının tabancalarıyla oynamaya başladı.

    Bu esnada, T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti.

    Silah sesi üzerine odaya giren aile bireyleri EmirhanA.'yı kanlar içinde buldu.

    Olay anında can verdi

    İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Emirhan A.'nın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Köklük Merkez Camisi'ne getirilen Emirhan A. için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

    Ordu da ağabeyinin vurduğu çocuk toprağa verildi #1

    Mahallelerindeki mezarlıkta defnedildi

    Emirhan A.’nın cenazesi, namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan T.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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