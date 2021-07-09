Ordu'da babasının minibüsle çarptığı çocuk toprağa verildi

Ünal Bektaş'ın minibüsle çarpıp ölümüne neden olduğu 3 yaşındaki kızı Zeynep Bektaş, gözyaşları arasında defnedildi.

Ordu'nun İkizce ilçesi Seymenli Mahallesi'nde yaşayan Ünal Bektaş, evlerine giden araç yolunda ilk kez sürüş yaptı.

Bektaş, minibüsüyle geri manevra sırasında 3 yaşındaki kızına çarptı. Araçtan inen Bektaş, kızının yerde yattığını sürdü.

YARALANAN ZEYNEP KURTARILAMADI

Yaralanan Zeynep, ailesi tarafından ilçedeki sağlık ocağına götürüldü, buradaki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeynep Bektaş, dün akşam doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

8 YIL SÜREN ÇABANIN ARDINDAN DÜNYAYA GELDİ

Anne ve babasının 8 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya gelen evin tek çocuğu Zeynep Bektaş için, ilçenin Seymenli Mahallesi Küçükgeriş Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazede kızının tabutuna sarılan Ünal Bektaş, gözyaşlarına boğuldu.

Acılı anne Nursel Bektaş ise güçlükle sakinleştirildi. Kılınan namazının ardından Zeynep’in cenazesi mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"HASTANEYE GÖTÜRDÜK AMA.."

Seymenli Mahallesi Muhtarı Nedim Bektaş, 3 kilometrelik yol sorunu olan bir mevkide oturan ailenin evine yıllar sonra yol geldiğini belirterek, “Olay günü kardeşimiz yolu yapan belediye başkanını ziyaret edecekmiş.

Çocuk aniden arabanın kör noktasına geliyor. Sonrasında sağlık ocağına, ardından da hastaneye götürdük ancak kurtaramadık.

Keşke yol 100 yıl daha kalsaydı böyle bir şey olmasaydı. Perişan haldeyiz, üzgünüz.” dedi.