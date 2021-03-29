Ordu'da balıkçıların kurşunları çalındı

Avlanma sırasında balıkçıların kullandıkları kurşunlar, kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çalınarak mağduriyet oluşturuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi’nde, Mustafa Mollaoğlu’na ait balıkçı teknesinin yanında bulunan ve balıkçıların avlanma esnasında ağlarda kullandıkları kurşunlar çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 65 bin TL olan kurşunların çalındığı bölgede inceleme başlattı.

PİYASA DEĞERİ 65 BİN TL

Olayla ilgili bilgi veren Mustafa Mollaoğlu, “Yaklaşık 65 bin TL değerindeki ağlarda kullandığımız kurşunlar çalındı. Zaten zor bir sezon geçirdik ve bu hırsızlıkla iyice sıkıntıya girdik. Yetkililerden isteğimiz hırsıların bulunmasıdır.” dedi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.



