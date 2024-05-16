Ordu'da bebeğini fındık bahçesine gömen anneye verilen ceza kesinleşti Evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömen Bilge Çapa'ya verilen müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

DHA

Ordu'da yaşanan kan donduran vahşette dava süreci tamamlandı.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı kız çocuğu dünyaya getiren 28 yaşındaki Bilge Çapa (28), bir süre sonra bebeği ile rutin kontrolleri için aile hekimliğine çağrıldı.

Davet sonrası Çapa, polise gidip, bebeği için kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi.

Bebeği bahçeye gömdüğünü itiraf etti

Gözaltına alınan Çapa sorgusunda, bebeğini oturdukları evin arkasındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Bahçedeki aramada, 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin cesedi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ölüm nedeni belirlenemedi

Soruşturmada, DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı.

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ile S.Ö.'nün yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

Müebbet hapis cezası aldı

Bilge Çapa hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çapa, 6 Şubat'ta çıktığı 7'nci duruşmada 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf cezayı onadı

Cezayı fazla bulan Bilge Çapa'nın avukatı ile dosyanın savcısı, kararı istinafa taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Çapa hakkındaki müebbet hapis kararını değerlendirdi.

1'inci Ceza Dairesi, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığını, istinaf başvurusunda gerekçe olarak ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediğini belirtip, mahkemenin kararını onadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)