Ordu'da benzinliğe giden sürücü, cezadan kurtulamadı

Kısıtlama saatlerinde otomobiline LPG almaya çıkan bir vatandaş, polis denetimine takıldı. Evine yüz metre kala yakalanan adama, kural ihlalinden cezai işlem uygulandı.

Türkiye genelinde başlayan 17 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ordu’da polis ekipleri tarafından sıkı denetim gerçekleştirildi.

Özellikle yaya ve araç kullanan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda emniyet güçleri tarafından izin belgesi sorulurken, çoğu belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

EVİNE 100 METRE KALA YAKALANDI

Ünye ilçesinde bir vatandaş denetimlere takılırken, aracına LPG aldığını söyleyerek denetimi yapan bekçi ile kısa süreli tartışma yaşadı.

Vatandaşın otomobilinin LPG’sinin bittiğini söylemesi üzerine görevli bekçi de "Günlerdir haberlerde yasağın geleceği konuşuluyordu. Yasağa uyulması gerekiyor. Kimliğinizi almak zorundayım. Tam kapanma diye devletimiz kural getirdi. Siz de bu kurala uyacaksınız, dışarıya çıkmayacaksınız" diyerek vatandaşa cezai işlemi uyguladı.

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