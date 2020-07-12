Ordu’da bıçaklı kavga: 3 yaralı 25 gözaltı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralanırken 25 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek caddesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, henüz isimleri öğrenilemeyen birisi ağır 3 kişi yaralandı.

25 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ve bekçiler, olaya karıştığı düşünülen 25 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürürken, yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.