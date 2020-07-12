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    Ordu’da bıçaklı kavga: 3 yaralı 25 gözaltı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralanırken 25 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.07.2020 - 05:13
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    Ordu’da bıçaklı kavga: 3 yaralı 25 gözaltı

    Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek caddesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, henüz isimleri öğrenilemeyen birisi ağır 3 kişi yaralandı.

    25 KİŞİ GÖZALTINDA

    Olay yerine gelen polis ve bekçiler, olaya karıştığı düşünülen 25 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürürken, yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

    Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

    Ordu’da bıçaklı kavga: 3 yaralı 25 gözaltı #1

    Ordu’da bıçaklı kavga: 3 yaralı 25 gözaltı #2

    Ordu’da bıçaklı kavga: 3 yaralı 25 gözaltı #3

    Ordu’da bıçaklı kavga: 3 yaralı 25 gözaltı #4

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