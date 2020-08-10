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    Ordu'da bıçaklı kavgada yaralandı: Hayatını kaybetti

    4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 16:33
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    Ordu'da bıçaklı kavgada yaralandı: Hayatını kaybetti

     

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün gece saatlerinde 4 kişi arasında tartışma çıktı.

    İlçeye bağlı Şahincili Mahallesi’nde 17 yaşındaki İsmail Günaydın ile 23 yaşındaki Abdurrahman B., Sinan Y., Muratcan B. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    BIÇAKLI KAVGADA YARALANDILAR

    Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Günaydın ve Abdurrahman B. göğsünden, Muratcan B. ise elinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Ordu da bıçaklı kavgada yaralandı: Hayatını kaybetti #1

    17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

    İsmail Günaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, göğsünün altından yaralanan Abdurrahman B.’nin ise tedavisi sürüyor.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedavi edilen Muratcan B. ile olay yerinden kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan Sinan Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ordu da bıçaklı kavgada yaralandı: Hayatını kaybetti #2

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