Ordu'da bir çocuk yanan evin balkonunda mahsur kaldı Ünye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan yangında, balkonda mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Azranur T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göster Hızlı Özet Ünye'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında Azranur T. balkonda mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri Azranur'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan Azranur'un durumu iyi; yangının nedeni araştırılıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ordu’nun Ünye ilçesinde korkutan yangın... Ordu’nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında bulunan dairede, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. BALKONA ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ Dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen Azranur T., balkona çıkarak yardım istedi. DUMANDAN ETKİLENEN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan çocuğu merdivenli araçla ulaşarak kurtardı. Dumandan etkilenen Azranur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. YANGINDA EVDE ZARAR MEYDANA GELDİ Azranur T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinn söndürdüğü yangında, evde zarar meydana geldi. Uzman itfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. 3. Sayfa Haberleri Edirne'de CHP'li belediye meclis üyesi göçmen kaçakçısı çıktı

İzmir'de tutuklanan Cehennem Necati'nin tahliyesine itiraz

Hatay'da itfaiye ekipleri evde kilitli kalan bebek için zamanla yarıştı