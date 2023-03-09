Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kayıplara karışan saldırgan yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde, önceki gün, 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Muhammer G. (47), boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Yeliz G'ye (32) bıçakla saldırıp motosikletiyle kaçmıştı.
Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, jandarma ekipleri saldırganın motosikleti yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulmuştu.
Ablasının evinde yakalandı
Jandarmanın çalışmasında Muhammer G.'nin Ortaköy Mahallesi'ndeki ablasının evine erzak için gideceği istihbaratına ulaşıldı.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler Muhammer G.'yi evde yakaladı.
Sağlık kontrolü için Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammer G. daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.