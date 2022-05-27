Ordu'da çatıdan düşen 3 çocuk babası kurtarılamadı

Korgan ilçesinde evinin çatısına çıkan 33 yaşındaki adam, aşağı düşerek hastaneye kaldırıldı. 21 gün tedavi gören 3 çocuk babası hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesindeki Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Fatih Tozlama, evinin çatısında çalışmaya başladı.

Tam da bu esnada aşağı düşen Tozlama, ağır yaralandı.

Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

3 hafta tedavi gördü

Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülen Tozlama, burada 21 gün boyunca tedavi altında tutuldu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Evli ve 3 çocuklu talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın aktarımına göre, Fatih Tozlama’nın, Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.