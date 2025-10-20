Ordu'da çatlaklar ve zemininde kayma olan 2 bina tahliye edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki ve üstteki 2 binanın zemininde kayma ve duvarlarında çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Binalarda bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.

"2 BİNA BOŞALTILDI VE MÜHÜRLENDİ"

Mahalle sakinlerinden Arif Kadıoğlu, bir süredir binaların arasında yağmur sonrası su taşkını oluştuğunu söyledi.

Kendisinin de tedbir amaçlı evini tahliye ettiğini ifade eden Kadıoğlu, "Bu akşam bizim arka kısmımızda bulunan binada çökme var. Yan tarafındaki binada da çökme oldu. 2 bina boşaltıldı ve mühürlendi. Ben kendi binamı da tahliye ettim. Bende mühür yok ama 2-3 gün kontrol edeceğiz" dedi.