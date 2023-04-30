Ordu'da cinayet: Tartıştığı sevgilisini tabancayla vurdu Ordu'nun Ünye ilçesinde Cengiz Pehlivan, tartıştığı kadın arkadaşı Merve K. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

DHA

Ordu'da yaşanılan olayda, kan aktı.

Ünye ilçesi Keş Mahallesi kumsalında meydana gelen olayda Merve K. ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Merve K., Cengiz Pehlivan’ı yanında bulunan tabancayla vurdu.

6 kurşun isabet etti, hayatını kaybetti

Göğsüne ve bacaklarına 6 kurşun isabet eden Pehlivan, ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teslim oldu

Olayın ardından Merve K., jandarma ekiplerine teslim oldu.

Soruşturma sürdürülüyor.