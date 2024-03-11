Ordu'da dehşet anları: Akülü araba aniden alev aldı Ünye ilçesinde evin içinde gezen çocuğun akülü arabası bir anda alevler içerisinde kalırken, evde ise kısa süreli panik yaşandı.

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İHA

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Yudum Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binanın 5’inci katında, akülü arabasıyla dolaşan 4 yaşındaki Yağız Alp Ayan’ın arabası yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğünü gören annesi, küçük çocuğu arabadan alarak hızlıca uzaklaştırdı.

Alevlerin yükseldiği akülü araba ise yangının başka yere sıçramaması için balkona çıkarıldı.

Çocuk hastaneye kaldırıldı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda yanmaya devam eden akülü arabaya müdahale etti.

Yangın sonrası evde bulunan anne ve küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, evin bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)