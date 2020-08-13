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    Ordu'da denizde kaybolan Mehmet Zencirci aranıyor

    17 yaşındaki Zencirci, girdiği denizde akıntıya kapıldı. Ekipler, genci bulmak için harekete geçti.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 08:35
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    Ordu'da denizde kaybolan Mehmet Zencirci aranıyor

    Ordu'nun Perşembe ilçesinde Mehmet Zencirci, serinlemek için denize girdi.

    Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla gittiği Çaka Plajı mevkisinde denize giren Zencirci, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

    ZENCİRCİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine sahile gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve itfaiye personeli, 17 yaşındaki Mehmet Zencirci için arama çalışması başlattı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopter ile arama çalışmalarına havadan destek verdi.

    3 GÜNLÜK ÇALIŞMADAN SONUÇ YOK

    Ekiplerin 3 gün süren çalışmalarında, Zencirci'ye ulaşılamadı. Ekipler, arama çalışmalarını bugün de sürdürürken, kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.

    Ordu da denizde kaybolan Mehmet Zencirci aranıyor #1

    Ordu da denizde kaybolan Mehmet Zencirci aranıyor #2

    Ordu da denizde kaybolan Mehmet Zencirci aranıyor #3

    Ordu da denizde kaybolan Mehmet Zencirci aranıyor #4

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