Serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Haydar'ı arama çalışmaları sürerken, baba İsa Karataş’ın acılı bekleyişi yürekleri sızlattı.

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki fındık işçisi Haydar Karataş, bir süre sonra gözen kayboldu.

KAYIP GENÇ ARANIYOR

Olayın ardından karadan ve denizden arama çalışmaları başlatıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, itfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Karataş’ın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ordu'da denizde kaybolan oğlunu bekleyen acılı baba

AİLENİN ACI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Hava şartlarının olumsuz gitmesi ile arama kurtarma çalışmaları zor devam ederken acılı aile de çocuklarının bir an önce bulunması için yetkililerden gelecek haberi bekliyor.

"OLUMLU BİR SONUÇ İSTİYORUZ"

Bolaman Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Dün akşam saatlerinden bu zamana kadar çalışmalar devam ediyor. Maalesef olumlu bir gelişme yok. Kurtarma sonuçlarının olumlu bir şekilde bitmesini istiyoruz. Ailesi gerçekten çok acılı, bizler kendilerini teselli ediyoruz” dedi.