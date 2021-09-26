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    Ordu'da denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

    Ordu'da serinlemek için girdiği denizde boğulan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 18:40
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    Ordu'da denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

    Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç (21), arkadaşı ile birlikte serinlemek için denize girdi.

    ARKADAŞI KURTARAMADI

    Bir süre sonra suda çırpınan Kılınç’ı fark eden arkadaşı, kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ekipleri, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Niyazi Kılınç’ın cansız bedeni, ekipler tarafından yürütülen çalışmaların ardından denizden çıkartıldı.

    Üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç’ın cenaze otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    Ordu da denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti #1

    Ordu da denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti #2

    Ordu da denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti #3

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