Ordu'da dere taşınca evler su altında kaldı

Şiddetli yağışlarla birlikte metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü İkizce ilçesinde taşan dere, 9 evin sular içinde kalmasına neden oldu.

Dün sabah saatlerinde Ordu'da etkisini gösteren şiddetli yağışlar, İkizce ilçesinde gece saatlerine kadar devam etti.

Kuvvetli yağmurda ilçe merkezinden geçen Akçay Deresi'nin yan kolları taştı.

Taşkın nedeniyle 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Afet ekipleri bölgeye ulaştı

İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İkizce Belediyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Su basan evlerde ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollarda ekipler, temizlik ve yol açma çalışması başlattı.

Can kaybı yok

DHA'ya konuşan İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, "Metrekareye 150 kilogram civarında yoğun bir yağış oldu. Önlemlerimizi almıştık. Heyelanlar, derelerde taşmalar oldu. 9 evimizi su bastı ama can kaybı, hayvan telefi yok. Şu an kontrol altında, yağış durdu. Çalışmalar devam ediyor. Sahada 20'ye yakın aracımız ve 40 personelimiz var. Herhangi bir sıkıntımız şu an için yok" dedi.





















