Petrol
123.48
1.01%
Euro
18.0502
0.33%
Dolar
17.2408
-0.12%
Altın
1.013
0.40%
Borsa
252
0.39%
Bitcoin
396.975
-8.44%
BTXN Coin
8.85
6.75%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Ordu'da dere taşınca evler su altında kaldı

    Şiddetli yağışlarla birlikte metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü İkizce ilçesinde taşan dere, 9 evin sular içinde kalmasına neden oldu.
    • 14.06.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da dere taşınca evler su altında kaldı

    Dün sabah saatlerinde Ordu'da etkisini gösteren şiddetli yağışlar, İkizce ilçesinde gece saatlerine kadar devam etti.

    Kuvvetli yağmurda ilçe merkezinden geçen Akçay Deresi'nin yan kolları taştı.

    Taşkın nedeniyle 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

    Afet ekipleri bölgeye ulaştı

    İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İkizce Belediyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Su basan evlerde ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollarda ekipler, temizlik ve yol açma çalışması başlattı.

    Can kaybı yok

    DHA'ya konuşan İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, "Metrekareye 150 kilogram civarında yoğun bir yağış oldu. Önlemlerimizi almıştık. Heyelanlar, derelerde taşmalar oldu. 9 evimizi su bastı ama can kaybı, hayvan telefi yok. Şu an kontrol altında, yağış durdu. Çalışmalar devam ediyor. Sahada 20'ye yakın aracımız ve 40 personelimiz var. Herhangi bir sıkıntımız şu an için yok" dedi.

    Ordu da dere taşınca evler su altında kaldı #1

    Ordu da dere taşınca evler su altında kaldı #2

    Ordu da dere taşınca evler su altında kaldı #3

    Ordu da dere taşınca evler su altında kaldı #4

    Ordu da dere taşınca evler su altında kaldı #5

    Ordu da dere taşınca evler su altında kaldı #6


    İlginizi Çekebilir

    10 yıl içinde herkesin düşünen dijital ikizi olabilir
    Teknoloji

    10 yıl içinde herkesin düşünen dijital ikizi olabilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Kocaeli Kumcağız'da dalgalı denize giren 7 öğrenciden 1'i öldü
    3. Sayfa

    Kocaeli Kumcağız'da dalgalı denize giren 7 öğrenciden 1'i öldü

    Görüş Bildir