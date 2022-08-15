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    Ordu’da devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti

    Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 40 yaşındaki baba hayatını kaybederken, oğlu da yaralandı.
    • 15.08.2022 - 21:22
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    Ordu’da devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti

    Ordu’nun Çaybaşı ilçesi Cemallı Mahallesi’nde 40 yaşındaki Adem S. idaresindeki 52 HC 826 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

    Kaza sonrası Adem S. ile yanında bulunan oğlu İbrahim S. devrilen traktörün altında kaldı.

    İtfaiye ekipleri traktörün altından çıkarmaya çalıştı

    Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri gelerek, traktör altında kalanları kurtarmaya çalıştı.

    Kepçe yardımıyla devrilen traktörün kaldırılmasıyla baba ve oğlu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

    Baba hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Adem S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim S. ise, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Adem S.’nin cenazesi otopsi için Ordu’ya gönderildi.

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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