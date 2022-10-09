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Ordu'da domuz saldırısına uğrayan anne ve oğlunun durumu ağır
Fındık bahçesinde çalışırken yaralı yaban domuzu saldırısına uğrayan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun kritik olduğu aktarıldı.
- 09.10.2022 - 17:28
Ordu'nun Boztepe Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde çalışan anne ve oğlu dehşeti yaşadı.
50 yaşındaki Songül Kurucu bahçede çalışırken, avcılar tarafından yaralanan yaban domuzunun saldırısına uğradı.
Anne ve oğlu domuza yem oldu
Çığlık sesleri duyan oğlu Serkan Kurucu, annesinin yardımına koştu. Yaban domuzu anne ve oğluna saldırdı.
Anne ile oğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumları kritik
Anne ve oğlu, gelen sağlık görevlilerinn ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve oğlunun, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.