Ordu'da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza

Ordu'da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza

Ünye ilçesinde drift atan sürücü ile yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin 754 lira ceza uygulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün bir düğün konvoyuna katılan 4 adet iş makinesi kara yolunu kapattı.

KEPÇELERİN KAPADIĞI YOLDA DRİFT ATTI

Bu sırada konvoyda otomobil kullanan M.T. trafiği kapatan iş makinelerinin arasında drift attı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ordu'da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza VİDEO

KEPÇE VE OTOMOBİLİN SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

Ekipler, tespit ettiği 4 ayrı kepçe sürücüsüne bin 339 liradan 5 bin 356 lira, otomobil sürücüsü M.T'ye ise drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince araç sürücülerine trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle toplam 14 bin 754 lira ceza kesildi.