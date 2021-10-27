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    Ordu'da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza

    Ünye ilçesinde drift atan sürücü ile yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin 754 lira ceza uygulandı.
    • AA
    • 27.10.2021 - 00:02
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 00:11
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    Ordu'da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza

    Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün bir düğün konvoyuna katılan 4 adet iş makinesi kara yolunu kapattı.

    KEPÇELERİN KAPADIĞI YOLDA DRİFT ATTI

    Bu sırada konvoyda otomobil kullanan M.T. trafiği kapatan iş makinelerinin arasında drift attı.

    JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Ordu'da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza VİDEO

    KEPÇE VE OTOMOBİLİN SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

    Ekipler, tespit ettiği 4 ayrı kepçe sürücüsüne bin 339 liradan 5 bin 356 lira, otomobil sürücüsü M.T'ye ise drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

    Ordu da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza #1

    Jandarma ekiplerince araç sürücülerine trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle toplam 14 bin 754 lira ceza kesildi.

    Ordu da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza #2

    Ordu da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza #3

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