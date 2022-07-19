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    Ordu'da düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar

    Ordu’nun Ünye ilçesinde iki otomobil sürücüsünün trafiği durdurup drift yaptıkları anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • 19.07.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 14:53
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    Ordu'da düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar

    Trafik magandaları Ordu'da ortalığı birbirine kattı. Yoldan geçen diğer araçların can güvenliklerini hiçe sayan magandalar büyük tepki çekti.

    Akçay Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir düğün konvoyunda, otomobillerinin plakalarını söküp, trafiği durdurarak drift yapmaya başlayan iki sürücü, ortalığı birbirine kattı.

    Cep telefonlarıyla kaydedildi

    Otomobillerin kendi etraflarında dakikalarca dönüp dirft yapması ve yol ortasında lastik yakması bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

    Ordu'da düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar VİDEO

    Polis çalışma başlattı

    İHA'nın haberine göre polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan sürücüler hakkında çalışma başlattı.

    Ordu da düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar #1

    Ordu da düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar #2

    Ordu da düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar #3

    Ordu da düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar #4


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