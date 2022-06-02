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    Ordu'da emekli astsubay, misafirliğe gittiği evde bıçaklandı

    Ordu Perşembe'de 69 yaşındaki Rüstem Soytal, misafirliğe gelen arkadaşı 54 yaşındaki emekli astsubay Ertuğrul Bebek'i, tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.
    • 02.06.2022 - 20:33
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    Ordu'da emekli astsubay, misafirliğe gittiği evde bıçaklandı

    Gece saatlerinde Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli astsubay Ertuğrul Bebek, misafirlik için arkadaşı Rüstem Soytal'ın evine gitti.

    Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    İddiaya göre, iki arkadaş burada alkol aldı. Alkolün etkisiyle Bebek ile Soytal, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Soytal, mutfaktan aldığı bıçakla emekli astsubayı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ertuğrul Bebek, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Tutuklandı

    Olay sonrası gözaltına alınan Rüstem Soytal ise Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soytal, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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