Ordu'da eşi tarafından minibüsle ezilen 4 çocuk annesi defnedildi

Ordu'da eşi tarafından minibüsle ezilen 4 çocuk annesi defnedildi

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından minibüsle duvara sıkıştırılarak öldürülen 4 çocuk annesi Selime Pişkin, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Perşembe akşamı Ordu'nun Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde kendisine ait minibüsle yolda giden İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen, boşanma aşamasında olduğu Selime Pişkin'i gördü.

Pişkin, aracını 45 yaşındaki eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı.

Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi.

KALABALIĞIN ARASINDAN GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada çevredekiler, müdahale ettikleri Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları İbrahim Pişkin'i gözaltına aldı.

4 ÇOCUK ANNESİ, KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen, 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi.

BABAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Selime Pişkin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Helallik alınmasının ardından Pişkin'in cenazesi, Korgan Merkez Camii’ne getirildi. Cenazede Selime Pişkin'in babası Bahri Bayrak ile oğlu Yunus Emre Pişkin, gözyaşı döktü. Selime Pişkin, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.









