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    Ordu'da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca operasyonla yakalandı

    Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan ve aynı zamanda dini nikahlı eşinin ölümüne ilişkin arandığı belirlenen saldırganın yakalanması için kurulan özel ekip, şahsı dere kenarında yakalayarak gözaltına aldı.
    • 07.10.2022 - 16:31
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    Ordu'da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca operasyonla yakalandı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 Ekim'de yaşanan kadına şiddet olayında yeni bir gelişme yaşandı.

    Geçtiğimiz günlerde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün evine balkondan girerek 6 yerinden bıçaklayan saldırgan Naci Türk, olayın ardından kayıplara karışmıştı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Sesleri duyan komşularının ihbarının ardından hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınmıştı.

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca operasyonla yakalandı #1

    Dini nikahlı eşinin ölümüne ilişkin de aranıyor

    Öte yandan ekipler saldırgan kocanın, 11 Nisan'da dini nikahlı eşi Özür Temiz'in ölümüne ilişkin arandığını belirledi.

    Bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlatılırken şahsın bulunması için özel ekip de kurulmuştu.

    Dere kenarında yakalandı

    DHA'nın aktarımına göre; Türk'ün bölgedeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, polis ve jandarmanın ortak yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca operasyonla yakalandı #2

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca operasyonla yakalandı #3

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca operasyonla yakalandı #4

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca operasyonla yakalandı #5


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