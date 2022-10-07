Ordu'da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca operasyonla yakalandı

Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan ve aynı zamanda dini nikahlı eşinin ölümüne ilişkin arandığı belirlenen saldırganın yakalanması için kurulan özel ekip, şahsı dere kenarında yakalayarak gözaltına aldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 Ekim'de yaşanan kadına şiddet olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün evine balkondan girerek 6 yerinden bıçaklayan saldırgan Naci Türk, olayın ardından kayıplara karışmıştı.

Hastaneye kaldırıldı

Sesleri duyan komşularının ihbarının ardından hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınmıştı.

Dini nikahlı eşinin ölümüne ilişkin de aranıyor

Öte yandan ekipler saldırgan kocanın, 11 Nisan'da dini nikahlı eşi Özür Temiz'in ölümüne ilişkin arandığını belirledi.

Bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlatılırken şahsın bulunması için özel ekip de kurulmuştu.

Dere kenarında yakalandı

DHA'nın aktarımına göre; Türk'ün bölgedeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, polis ve jandarmanın ortak yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.













