Ordu'da eşini minibüsle duvara sıkıştırarak öldüren şahsa müebbet talebi

Boşanma aşamasındaki eşini aracıyla sıkıştırarak öldürmek isteyen saldırgana 2 kez müebbet talep edilirken, ifadesinde 'Alkollüydüm kazayla oldu, kasıt yok' dediği öğrenildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşanan vahşette, 47 yaşındaki İbrahim Pilkin isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle duvara çarpıp sıkıştırarak öldürmüştü.

Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada Selime Pişkin’in yanındaki kızı Havva Nur Pişkin de çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, İbrahim Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları Pişkin'i gözaltına aldı.

4 çocuk annesi kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi. Pişkin, Soğukpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

İfade ardından tutuklandı

Taksiciliğin yanı sıra öğrenci servis taşımacılığı yapan İbrahim Pişkin, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olaya ilişkin Korgan Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eşini öldürüp, kızını yaralayan Pişkin için, ‘Nitelikli kasten insan öldürme’ ve ‘Nitelikli kasten insan öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame düzenlendi.

2 kez müebbet talebi

Savcılık, boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve kızını da yaralayan İbrahim Pişkin için ayrı ayrı 2 kez müebbet hapis cezası istedi. Hazırlanan iddianame Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

"Alkollüydüm, kazayla oldu"

İbrahim Pişkin iddianamedeki ifadesinde, "Alkollüydüm, kazayla oldu. Kasıt yok" dedi.





















