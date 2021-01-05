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- Ordu'da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı
Ordu'da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı
- AA & Ensonhaber
- 05.01.2021 - 10:56
- Güncelleme : 05.01.2021 - 12:35
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde eşi Gamze Defne Çınar'ı ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sivas'ta bir otelde yakalanan Asım Erdinç Dinç'in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Mesudiye adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Asım Erdinç Dinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Asım Erdinç Dinç, 2 çocuğunun annesi 32 yaşındaki Gamze Defne Çınar'a yaklaşık bir ay önce ayrılmak istediğini söyleyip, eşyalarını da alarak evden ayrıldı.
Bu durum üzerine çocuklarını da alıp baba evine dönen anne, boşanma davasını açılmasından sonra eşinin ‘boşanmak istemediğini’ söylemesi üzerine kararından dönmeyeceğini belirtti.
Boşanmakta kararlı olan Çınar, kocası tarafından ölümle tehdit edildi.
Kocasının tehditlerinden korkan Çınar, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yardım istedi.