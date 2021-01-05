Euro
9.0737
-0.22%
Dolar
7.3832
-0.53%
Altın
462.42
-0.3%
Borsa
1.506
0.67%
Bitcoin
234.675
2.03%
EXEN Coin
11.01
-0.63%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Ordu'da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı

    Ordu’da, eşi Gamze Defne Çınar'ı defalarca ölümle tehdit eden Asım Erdinç Dinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.01.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 12:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı

    Ordu'nun Mesudiye ilçesinde eşi Gamze Defne Çınar'ı ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sivas'ta bir otelde yakalanan Asım Erdinç Dinç'in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Mesudiye adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

    Asım Erdinç Dinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Asım Erdinç Dinç, 2 çocuğunun annesi 32 yaşındaki Gamze Defne Çınar'a yaklaşık bir ay önce ayrılmak istediğini söyleyip, eşyalarını da alarak evden ayrıldı.

    Bu durum üzerine çocuklarını da alıp baba evine dönen anne, boşanma davasını açılmasından sonra eşinin ‘boşanmak istemediğini’ söylemesi üzerine kararından dönmeyeceğini belirtti.

    Boşanmakta kararlı olan Çınar, kocası tarafından ölümle tehdit edildi.

    Kocasının tehditlerinden korkan Çınar, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yardım istedi.

    Ordu da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı #1

    Ordu da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı #2

    Ordu da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı #3

    Ordu da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı #4

    Ordu da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı #5

    Ordu da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı #6

    Ordu da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı #7

    Ordu da eşini ölümle tehdit eden koca serbest kaldı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir