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    Ordu'da eşini vuran adam, 112 ekiplerinden yardım istedi

    Ordu’nun Aybastı ilçesinde tartıştığı kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 02:27
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 02:41
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    Ordu'da eşini vuran adam, 112 ekiplerinden yardım istedi

    Ordu Aybastı Merkez eski cezaevi bölgesinde bu gece gerçekleşen olayda, Metin Y. bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Aysel Y.’yi silahla vurarak yaraladı.

    EŞİNİ VURDU, EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİ

    Eşini vurduğunu 112’yi arayarak sağlık ekibi talep eden Metin Y. bölgeye gelen sağlık ekiplerinin polise ihbarı ile birlikte olay yerinde tutuklandığı öğrenildi.

    Sağlık ekipleri Aysel Y’yi Aybastı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aysel Y. kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

    Eşini vuran Metin Y. ise olaydan sonra tabancası ile birlikte Polis ekiplerine teslim oldu. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Yılmaz'ın, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

    Ordu da eşini vuran adam, 112 ekiplerinden yardım istedi #1

    Ordu da eşini vuran adam, 112 ekiplerinden yardım istedi #2

    Ordu da eşini vuran adam, 112 ekiplerinden yardım istedi #3


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