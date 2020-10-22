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    Ordu'da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca öldü

    Vücuduna 4 mermi isabet eden ve kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakımda 17 gündür tedavi gören adam, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 13:25
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    Ordu'da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca öldü

    6 Ekim'de, Ordu’nun Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde işten dönen 47 yaşındaki Hasan Oğuz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde tabancayla ateş açıldı.

    Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, Oğuz’u yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz’un vücuduna, 4 mermi isabet ettiği belirlendi.

    17 GÜN DAYANABİLDİ

    Ağır yaralı Oğuz, buradaki müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Hasan Oğuz, bu sabah hayatını kaybetti.

    Ordu da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca öldü #1

    EŞİ ÖLDÜRTTÜ

    Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

    Hasan Oğuz’un eşi Ayten Oğuz ile arkadaşı Hatice Sarı ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alınmıştı.

    Ayten Oğuz'un, anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için biriyle anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18’den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürülmüştü.

    Ordu da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca öldü #2

    4’Ü DE TUTUKLANDI

    Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen Ayten Oğuz ile arkadaşı ve 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

    Polis ekipleri ayrıca Hasan Oğuz’u silahla yaraladığı belirlenen Gündoğar Demirci'yi de İstanbul’da gözaltına almıştı.

    Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Gündoğar Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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