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- Ordu'da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca öldü
Ordu'da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca öldü
- DHA
- 22.10.2020 - 13:25
6 Ekim'de, Ordu’nun Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde işten dönen 47 yaşındaki Hasan Oğuz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde tabancayla ateş açıldı.
Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, Oğuz’u yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz’un vücuduna, 4 mermi isabet ettiği belirlendi.
17 GÜN DAYANABİLDİ
Ağır yaralı Oğuz, buradaki müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Hasan Oğuz, bu sabah hayatını kaybetti.
EŞİ ÖLDÜRTTÜ
Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.
Hasan Oğuz’un eşi Ayten Oğuz ile arkadaşı Hatice Sarı ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alınmıştı.
Ayten Oğuz'un, anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için biriyle anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18’den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürülmüştü.
4’Ü DE TUTUKLANDI
Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen Ayten Oğuz ile arkadaşı ve 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Polis ekipleri ayrıca Hasan Oğuz’u silahla yaraladığı belirlenen Gündoğar Demirci'yi de İstanbul’da gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Gündoğar Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.