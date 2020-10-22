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Ordu'da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca öldü

Ordu'da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca öldü

Vücuduna 4 mermi isabet eden ve kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakımda 17 gündür tedavi gören adam, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.