Ordu'da, eski eşini yanıcı maddeyle yakan adam: Borç verdim geri vermedi

Eski eşi Elvan Sözkesen'in üzerine yanıcı madde jel döküp ateşe veren Erkan Emiroğlu’nun ifadesinde, "Borç verdiğim parayı geri vermedi. Bir anda cinnet getirdim” dediği öğrenildi.

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi’nde, dün saat 09.00 sıralarında Erkan Emiroğlu (38), bir süre önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen'in yaşadığı siteye giderek 7’nci kattaki evinin ziline bastı.

Kapıyı açan olmayınca Emiroğlu, Sözkesen’i beklemeye başladı. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen Elvan Sözkesen, oturduğu dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

Sözkesen ve Emiroğlu arasında tartışma çıktı.

BİDONLARLA SU TAŞINDI

Erkan Emiroğlu, kaçmaya çalışan eşinin üzerine elindeki yanıcı madde olan jeli, döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'in yardımına koşan komşuları,bidonlarla su taşıyarak alevleri söndürdü.

YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sözkesen yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Elvan Sözkesen’in, geçen günlerde Erkan Emiroğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu ve olay sırasında imza için adliyeye gideceği belirtildi. Bu arada Erkan Emiroğlu ile Elvan Sözkesen’in binaya girip çıktığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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GÖZALTINA ALINDI

Sabah erken saatlerde eski eşinin yaşadığı sitenin çevresine gelen Emiroğlu'nun, aracını sitenin arkasına park ettikten sonra apartmana girdiği tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Emiroğlu'nu aracın içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu, tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

“BORÇ PARA VERMİŞTİM”

Emiroğlu'nun emniyetteki ifadesinde, eski eşi ile aralarında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Kendisine borç para vermiştim. Bu parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı. Bir anda cinnet getirdim.” dediği öğrenildi.