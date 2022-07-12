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- Ordu’da fındık bahçesi kavgası: 75 yaşında katil oldu
Ordu’da fındık bahçesi kavgası: 75 yaşında katil oldu
- 12.07.2022 - 17:55
Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Oluklu Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Erisoylu (46), Ahmet Cemal Çürüksulu'nun (75) icralık olan 25 dönümlük fındık bahçesini banka aracılığı ile satın aldı.
İddiaya göre, bahçede temizlik yapan Erisoylu'nun yanına Çürüksulu geldi ve ikili tartışmaya başladı.
Karşılık verse de kurtulamadı
Saat 09.00 sıralarında çıkan kavgada Erisoylu, üzerindeki tabanca ile Çürüksulu'ya ateş etti.
Yaralanan Çürüksulu da kendi tabancasıyla karşılık verdi.
Hayatını kaybetti
Kurşunların isabet ettiği Erisoylu, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Erisoylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatıldı
DHA’nın haberine göre Çürüksulu da ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erisoylu'nun cansız bedeni, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.