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    Ordu’da fındık bahçesi kavgası: 75 yaşında katil oldu

    75 yaşındaki adam, fındık bahçesi nedeniyle çıkan kavgada tarlasını alan kişiyi öldürdü. Kendisi de yaralanan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.
    • 12.07.2022 - 17:55
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    Ordu’da fındık bahçesi kavgası: 75 yaşında katil oldu

    Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Oluklu Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Erisoylu (46), Ahmet Cemal Çürüksulu'nun (75) icralık olan 25 dönümlük fındık bahçesini banka aracılığı ile satın aldı.

    İddiaya göre, bahçede temizlik yapan Erisoylu'nun yanına Çürüksulu geldi ve ikili tartışmaya başladı.

    Karşılık verse de kurtulamadı

    Saat 09.00 sıralarında çıkan kavgada Erisoylu, üzerindeki tabanca ile Çürüksulu'ya ateş etti.

    Yaralanan Çürüksulu da kendi tabancasıyla karşılık verdi.

    Ordu’da fındık bahçesi kavgası: 75 yaşında katil oldu #1

    Hayatını kaybetti

    Kurşunların isabet ettiği Erisoylu, kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, Erisoylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ordu’da fındık bahçesi kavgası: 75 yaşında katil oldu #2

    Soruşturma başlatıldı

    DHA’nın haberine göre Çürüksulu da ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Erisoylu'nun cansız bedeni, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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