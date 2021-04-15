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    Ordu'da hasta yakını, doktoru darbetti

    Devlet hastanesinde görevli doktor Çetin Karadağ, hasta yakını İlhan T.’nin yumruklu saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:07
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    Ordu'da hasta yakını, doktoru darbetti

    Ordu Ünye Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Çetin Karadağ ile hasta yakını İlhan T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    DOKTORU DARBETTİ

    Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını, doktora yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği saldırgan, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

    Saldırı sonrası yaralanan doktora acil serviste müdahale edildi. Doktor Karadağ, saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ordu da hasta yakını, doktoru darbetti #1

    Ordu da hasta yakını, doktoru darbetti #2

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