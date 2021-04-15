Ordu'da hasta yakını, doktoru darbetti

Devlet hastanesinde görevli doktor Çetin Karadağ, hasta yakını İlhan T.’nin yumruklu saldırısına uğradı.

Ordu Ünye Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Çetin Karadağ ile hasta yakını İlhan T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DOKTORU DARBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını, doktora yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği saldırgan, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Saldırı sonrası yaralanan doktora acil serviste müdahale edildi. Doktor Karadağ, saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.