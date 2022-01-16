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    Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu

    Ordu'da görevli hemşire Emel Yüce, Fatsa ilçesinde kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Yatağın üzerinde enjektör ve uyuşturucu bulunan Yüce'nin ölüm nedeni araştırılıyor.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 23:16
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    Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu

    Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda, cumartesi günü akşam saatlerinde otele giden Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Emel Yüce, tek kişilik oda kiraladı.

    ODADA ÖLÜ BULUNDU

    Otel görevlililerinin Emel Yüce'den haber almaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Odaya giren polis ekipleri, genç kadını yatakta hareketsiz şekilde yattığını görünce, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    YATAĞIN ÜZERİNDE ENJEKTÖR BULUNDU

    Polis ekipleri, genç kadının kaldığı otel odasında yatağının üzerinde enjektör ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından hemşirenin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    Öte yandan ölüm nedeni araştırılan Yüce'nin 2 çocuk annesi olduğu ve 7 yıl önce de eşinden boşandığı öğrenildi.

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