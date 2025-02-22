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İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi'nde karın erimesi ile birlikte yumuşayan toprak kaydı.

İstinat duvarını aşan toprak ve kaya parçaları 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren ve Ordu'nun ilçelerine de ulaşımı sağlayan yolu kapattı.

Heyelan nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmazken jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ulaşım ise güvenlik tedbirleri eşliğinde karşı şeritten sağlandı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan heyelan anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.