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DHA

Bugün saat 16.00 sıralarında, Ordu’nun Kabataş ilçesine bağlı Sayacatürk mevkisinde bulunan Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, büyük bir gürültüyle karayoluna düşerek ulaşımı tamamen durdurdu. Olayın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgedeki sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Karayolunun kapanmasıyla birlikte, belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek temizleme çalışmalarına başladı. Yetkililer, yolun güvenli hale getirilmesi için yoğun bir çaba sarf ederken, trafiğin ne zaman normale döneceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

HEYELAN ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, heyelanın yaşandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yamaçtan kopan devasa kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı ve bölgedeki insanların panikle uzaklaştığı anlar yer alıyor. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yetkililer heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YOL TEK YÖNLÜ ULAŞIMA AÇILDI

Belediye ve Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken sürücüler alternatif yollara yönlendirdi.

Ekiplerin yürüttüğü yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yol tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapanan yola anında müdahale edildiğini belirterek, belediye ve Karayolları ekiplerince koordineli şekilde yürütülen çalışma sonrası yolun kısmi olarak ulaşıma açıldığını ifade etti.