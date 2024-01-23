Ordu'da iki kadına taksi çarptı: Kırmızı ışık yandığı sırada...

İHA
Ordu'da, iki kadının kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışmaları kazayı da beraberinde getirdi...
Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü karşısında Semiha B. ile Suna K. isimli iki kadın, karşıdan karşıya geçmek istedi.
Kadınlar, yaya geçidinde kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Savrulan kadınlar ağır yaralı
Bu esnada yeşil ışıkta geçmekte olan Umut H. yönetimindeki 52 T 0520 plakalı ticari taksi, kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir müddet savrulan kadınlar ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadınları çeşitli hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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