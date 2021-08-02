Kumru ilçesinde ikamet eden Kadir Eylikçi ve Aziz Eylikçi kardeşler, düğünlerini birlikte yaptı. Aynı gün dünyaevine giren çiftlerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde ikamet eden iki erkek kardeş olan Aziz Eyilikçi ve Kadir Eylikçi, düğünlerini birlikte yaptı.

Aziz Eylikçi Nursemin Görü ile Kadir Eyilikçi ise Eda Erdin ile hayatını birleştirdi.

Baba Şenol Eylikçi, iki düğünün oğullarının isteği üzerine birlikte yapıldığını belirtken, çiftlerin mutluluğu gözlerinden okundu.

“İYİ Kİ KARDEŞİMLE AYNI GÜN EVLENMİŞİM”

Aziz Eyilikçi, “Pandemi nedeniyle kardeşimin düğünü iptal olmuştu. O süreçte ben de evleneceğim eşimi buldum ve pandemi sonrasında beraber düğün yapmaya karar verdik. İyi ki kardeşimle aynı gün evlenmişim. Kendisine ve eşine mutluluklar dilerim.” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTE MUTLULUK YAŞADIK”

Kadir Eyilikçi ise, “Ağabeyimle aynı gün evlendiğim için mutluyum. Pandemi nedeniyle düğünümüzü ertelemiştik. Şimdi ise düğünümüzü birlikte yaptık. Ailelerimizde bizlere destek oldular ve çifte mutluluk yaşadık.” sözlerini kaydetti.

Ordu’da iki kardeş aynı düğünle evlendi VİDEO

