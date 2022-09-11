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    Ordu’da iki kardeş birer saat arayla vefat etti

    Kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir (78), vefat etti. Ağabeyinin vefat haberine dayanamayan Muzaffer Özdemir de (60), 1 saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • 11.09.2022 - 15:24
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    Ordu’da iki kardeş birer saat arayla vefat etti

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve kronik rahatsızlıklarını 78 yaşındaki Sami Özdemir dün evinde, kentteki özel bir hastanede tedavi gören 60 yaşındaki kardeşi Muzaffer Özdemir ise bir saat sonra hastanede hayatını kaybetti.

    İki kardeşin bir saatlik arayla vefat etmesi ailesinin üzüntüsünü ikiye katladı.

    Kardeşinin acısına dayanamadı, 1 saat sonra vefat etti

    Vefat eden Özdemir kardeşler için Ulubey ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.

    Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş ilçeye bağlı Yeni Mahalle’deki aile kabristanlığına defnedildi.

    İHA'nın aktardığına göre cenazeye, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Ordu’da iki kardeş birer saat arayla vefat etti #1

    Ordu’da iki kardeş birer saat arayla vefat etti #2

    Ordu’da iki kardeş birer saat arayla vefat etti #3

    Ordu’da iki kardeş birer saat arayla vefat etti #4


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