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Ordu'da iki kardeş koronavirüse yenildi
Ordu'da koronavirüs teşhisi konulan Halis Sarı ve kardeşi Hasan Sarı, 9 gün arayla hayatını kaybetti.
- DHA
- 22.09.2020 - 10:01
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Halis Sarı ve 82 yaşındaki Hasan Sarı rahatsızlık yaşayınca Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
9 GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER
Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Hasan Sarı, 12 Eylül’de hayatını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Halis Sarı da 21 Eylül’de yaşamını yitirdi.
Kardeşler, Çatak Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.