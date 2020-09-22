Dolar
7.6492
0.224%
Euro
8.9763
-0.0367%
Altın
1902.38
-0.5234%
Borsa
1093.7
0.6135%
G. Altın
469.143
-0.0711%
Bitcoin
79775.32
-1.5588%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Ordu'da iki kardeş koronavirüse yenildi

    Ordu'da koronavirüs teşhisi konulan Halis Sarı ve kardeşi Hasan Sarı, 9 gün arayla hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 10:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da iki kardeş koronavirüse yenildi

     

    Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Halis Sarı ve 82 yaşındaki Hasan Sarı rahatsızlık yaşayınca Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

    9 GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER

    Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Hasan Sarı, 12 Eylül’de hayatını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Halis Sarı da 21 Eylül’de yaşamını yitirdi.

    Kardeşler, Çatak Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

    Ordu da iki kardeş koronavirüse yenildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir