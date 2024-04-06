Ordu’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı Fatsa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

İHA

Fatsa -Kumru karayolunun 9. kilometresinde Murat Beyin yönetimindeki 52 HD 017 plakalı otomobil ile Emrah Etli’nin kullandığı 52 AEB 141 plakalı otomobil eski çöplük mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

9 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nurten Anmak, Havva Etli, Hasret Etli, Esila Gül Etli, Rafet Etli, Kezban İclal Etli, Eymen Etli yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)