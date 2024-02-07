Ordu'da inekleri sağarken boğanın saldırısına uğradı: Yaşamını yitirdi

DHA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde Emine Arslan, ahırda ineklerini sağarken boğanın saldırısına uğradı.
Boğanın boynuz darbeleri sonunu yaralanan Arslan’ın yardımına yakınları koştu.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğası saldırdı: Hayatını kaybetti
Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Emine Arslan, yolda yaşamını yitirdi.
Emine Arslan’ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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