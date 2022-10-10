Ordu'da iş yerine gelen kadına acıdı: 51 bin TL borç ödüyorum

Meral Çelebi, iş yerlerine gelerek güven kazandıran dolandırıcıların oyununa gelerek televizyon ve beyaz eşya alarak 51 bin TL borçlandığını iddia etti.

Ordu’da çeşitli yollarla insanları mağdur ederek dolandırma oyunlarına bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, tedbirli olmalarına karşı insanları uyarmaya devam ediyor.

Özellikle son günlerde artan telefon dolandırıcılığa karşı insanların bilinçli olmaları istenirken, bu konuda sıklıkla uyarılar da yapılıyor. Ancak dolandırıcılar, insanların birikimlerini almak için çeşitli yollara da başvuruyor.

51 bin TL'lik borç kaldı

Meral Çelebi adlı bir kadın, kendilerine yakınlık gösteren dolandırıcıların senetli taksitle 51 bin TL’lik televizyon ve beyaz eşya aldıklarını, borçlarını ise kendilerinin ödediklerini ifade etti.

'Evimize haciz gelecek' diyerek dolandırıldılar

Ordu’da dolandırıldığını iddia eden bazı vatandaşlar, kendileri ile tanışan kişilerin önce güven sağlayıp arkadaş olduklarını, sonrasında ise 'evimize haciz gelecek' diyerek para istediklerini, para alamadıklarında ise senetle paraya dönüştürülebilecek ürünler aldırıp, ortadan kaybolduklarını iddia ederek, borçlarını her ay ödediklerini söyledi.

"Bu kişinin annesi geldi ve yalvararak para istedi"

Dolandırıldığını9 ileri süren mağdurlardan biri olan Meral Çelebi, "Bundan 5-6 ay önce 51 bin TL dolandırıldım. Bizim iş yerimize gelenler kendilerini tanıttılar ve üye oldular. Sonrasında kendilerini iyi bir aile gibi tanıttılar, sonrasında azar azar bizi işlemeye başladılar. Ardından bu kişinin annesi geldi ve yalvararak para istedi. Olmadığını söyleyince evlerinin icrada olduğunu ve kendilerine borç televizyon almamızı istediler, oysaki ortada ev yokmuş. Benim gibi mağdurlar yine var, 30 tane dosya olduğu söyleniyor ancak ben o kadarını bilmiyorum." dedi.

"Kadının ağlamasına dayanamadım"

"Televizyonları aldıktan sonra ben bunların dolandırıcı olduğunu anladım. Telefonlara bakmıyorlar ve her taraftan engellemişler." diyen Çelebi, "Avukatımız bunları araştırdı ve dolandırıcı olduklarını anladık. Bir mağazadan 17 bin liralık televizyon, başka bir mağazadan 17 bin liralık televizyon ve bir arkadaşımızın da iş yerinden de 17 bin liralık televizyon aldık ve toplamda 51 bin TL yapıyor. Bize, televizyonları satacaklarını ve evi icradan kurtaracaklarını söylediler. Annesi geldi ve ödeyeceklerini söyleyince inandım, kadının ağlamasına dayanamadım. Yemin etmelerine ve annenin ağlamasına karşı bu işe kalkıştım ancak büyük dolandırıcı anne imiş." diye konuştu.

"Araç almışlar ve parasını ödememişler"

Kendilerinin televizyon aldığını ancak başka ailelerin de farklı ürünler alarak dolandırıcılara teslim ettiğini iddia eden Meral Çelebi, "Bir anne dolandırıcı olamaz, çocuklarına güzel örnek olması lazım. Başka dolandırdıkları kişilere ise tuvalet taşı, doğalgaz tesisatı almışlar ve bunları satmışlar. Araç almışlar ve parasını ödememişler, bir yakınımız olan ailede hem damadı hem de damadın annesini dolandırmışlar. Yaklaşık 30 tane dosya olduğunu söylüyorlar." şeklinde konuştu.

Taksitleri mağdurlar ödüyor

İHA'nın haberine göre, Çelebi ile cep telefonu ile ulaştığı diğer mağdurlar, dolandırıcılara teslim ettikleri ürünlerin taksitlerini kendilerinin ödediğini ifade etti.