İşçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi sahil yolunda işçi taşıyan Sezgin Doğan yönetimindeki 66 FK 246 plakalı minibüs, Nurhan Durmuş'un kullandığı 52 AAR 050 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı kişiler, yola fırladı.

3'Ü ÇOCUK 14 YARALI

Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Nurhan Durmuş ile kamyonetteki Aynur (40), Kaan (14), Şevval (15), Yavuz Selim (5) Durmuş ve minibüs sürücüsü Sezgin Doğan ile servisteki Hüseyin Güdek (50), Murat Sül (39), Senai Karayiğit (42), Kemal Karayiğit (48), Murat Zengin (46), Harun Aydoğdu, Kemal Karayiğit ve Murat Zengin yaralandı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sahil yolu güvenlik önlemleri alınarak bir süre trafiğe kapatılırken, polis de soruşturma başlattı.

Ordu'da işçi minibüsü ile kamyonet çarpıştı ViDEO