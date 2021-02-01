Ordu’da kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü

Bir kafeteryada çalışan 3 arkadaşın eve dönmek için yola çıktığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Özgür Hizmetli (32) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi Kuşyuvası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Hizmetli ile yanındaki Emre Karavuş’un (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İŞ ÇIKIŞI EVLERİNE DÖNERKEN KAZA OLDU

Ağır yaralanan Kerem Ünal ise Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü Özgür Hizmetli ve yanındaki iki arkadaşının unlu mamulleri satan bir kafeteryada çalıştığı, iş çıkışı arkadaşlarıyla evlerine dönerken kaza yaptıkları belirtildi.