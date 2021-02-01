Euro
8.7983
-0.98%
Dolar
7.2544
-0.89%
Altın
434.29
0.17%
Borsa
1.484
0.74%
Bitcoin
244.138
0.02%
EXEN Coin
18.16
2.54%
12ºC
İstanbul
Puslu güneşli 12 C

    Ordu’da kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü

    Bir kafeteryada çalışan 3 arkadaşın eve dönmek için yola çıktığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü

    Özgür Hizmetli (32) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi Kuşyuvası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Hizmetli ile yanındaki Emre Karavuş’un (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İŞ ÇIKIŞI EVLERİNE DÖNERKEN KAZA OLDU

    Ağır yaralanan Kerem Ünal ise Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Sürücü Özgür Hizmetli ve yanındaki iki arkadaşının unlu mamulleri satan bir kafeteryada çalıştığı, iş çıkışı arkadaşlarıyla evlerine dönerken kaza yaptıkları belirtildi.

    Ordu’da kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü #1

    Ordu’da kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir