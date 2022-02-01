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    Ordu'da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü

    Çaybaşı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından balkonda biriken kar yığını, çökmeye neden oldu. Balkonun altında kalan bir kişi ise tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 12:57
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    Ordu'da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü

    Ordu’nun Çaybaşı ilçesi İçeribüklü Mahallesi’nde yoğun kar yağışından etkilenen bölgede, balkonda kar birikmesiyle ağırlık oluştu.

    BALKON ÇÖKTÜ

    Bu etki sonucunda daha fazla kar ağırlığına dayanamayan balkon bir anda çöktü. Bu sırada balkonun altında olduğu öğrenilen bir kadın, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

    Bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesinin ardından ayağında kırık olduğu tahmin edilen kadın, hastaneye sevk edildi.

    "GEREKLİ DESTEĞİ VERİYORUZ"

    Çaybaşı Kaymakamı Furkan Çakır ve Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, balkonu çöken evde incelemelerde bulundu. Başkan Semiz, ”Karın ağırlığına dayanamayan balkon çökmüş. Bir vatandaşımız altında kalmış. Hastaneye sevk edildi. Ayağına kırık olduğunu düşünüyoruz. Aileye gerekli desteği veriyoruz.” dedi.

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    Ordu da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü #2

    Ordu da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü #3

    Ordu da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü #4

    Ordu da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü #5


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