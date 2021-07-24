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- Ordu'da kardeşlerin silahlı arazi kavgası: 3 yaralı
Ordu'da kardeşlerin silahlı arazi kavgası: 3 yaralı
Arazi tartışmasının büyümesi üzerinde kardeşler arasında çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 24.07.2021 - 16:11
Ordu’nun Ünye ilçesinde Salih D. ile kardeşleri Sabri D.(42), Senai D. (36) ve Fatıma D.(56) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Salih D. yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.
KARDEŞLERİNİ YARALADI
Çıkan kurşunların isabet ettiği 3 kardeş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan Sabri D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Salih D., İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.