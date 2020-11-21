Korgan'da elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı’nın cinayeti, başsavcılığın titiz çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı.

Ordu’nun Korgan ilçesinde, 14 Kasım’da 74 yaşındaki Makbule Sarı’nın vahşice öldürülmesinin ardından katillerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Makbule teyzenin cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yerinde inceleme yapan savcının dikkatini çevredeki güvenlik kameraları çekti.

Ordu'da katledilen Makbule Teyze'nin katilleri bulundu VİDEO

BÜTÜN KAMERALAR İNCELENDİ

Savcı mahalledeki kamuya ait ve özel tüm kameraların incelenmesi, ayrıca ilçe giriş ve çıkışındaki plaka tanıma sistemiyle bölgeye giriş çıkış yapan araçların tespit edilmesi talimatı verdi.

2 ŞÜPHELİ TESLİM EDİLDİ

Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sarıaliç Mahallesinde Makbule Sarı’ın evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışmış H.G. ile S.U.'nun olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi.

Soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili şahısların görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri temin edildi.

Saatlerce süren görüntüler titizlikle dakika dakika incelenerek şüpheliler mercek altına alındı.

Makbule Sarı’nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtları elde edildi. Görüntülerin detaylarında şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, yağmaladıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerına atarken görüntülerine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Toplanan deliller sonrasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olayla ilgili belirlenen suçları birlikte işledikleri anlaşıldı.

CİNAYETİ KABUL ETTİLER

Makbule teyzenin evine beraber girdiklerini tespit edilen şüpheliler, cinayeti kabul etti. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 600 TL para, televizyon ve bir çuval fındık aldıklarını söyledi.

2 KİŞİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.