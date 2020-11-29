Ordu'da kayınpeder, gelinini vurup intihara kalkıştı

Babasının evine gitmek isteyen gelinine öfkelenen kayınpeder, silahına sarıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşanan tartışmada kan döküldü.

İlçeye bağlı Ayazlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kayınpeder Mustafa B. (65) ile gelini Hülya B. (32) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

ÖNCE GELİNİNİ, ARDINDAN KENDİNİ VURDU

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gelin Hülya B., evden ayrılıp baba ocağına dönmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine cinnet getiren kayınpeder Mustafa B. duruma sinirlenip, tabanca ile 6 ve 10 yaşlarında iki çocuğu olan gelinini vurduktan sonra kendine de ateş etti.

Ordu'da kayınpeder, torunlarının gözü önünde hem gelinini hem kendini vurdu ViDEO





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelin ve kayınpederi ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan gelin ve kayınpederin durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"DURUMLARI AĞIR"

Olayla ilgili Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, “Haberi alır almaz olay yerine geldim. Kayınpeder ile gelin arasında çıkan sözlü tartışmadan dolayı olay olmuş. Gelin, babasının evine gideceğini söylemiş, kayınpederi de bu durumun mümkün olmadığını söyleyince sözlü münakaşa maalesef büyümüş. Durumları ağır şu an için” diye konuştu.



