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- Ordu'da kayıp çoban ölü bulundu, husumetlisi yakalandı
Ordu'da kayıp çoban ölü bulundu, husumetlisi yakalandı
- DHA
- 05.08.2020 - 17:56
Çobanlık yapan 70 yaşındaki Mehmet Yiğit, geçen pazar sabahı, Fehmi B.'ye ait koyun sürüsünü otlatmak için Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'na götürdü. Ancak geri dönmedi.
Bunun üzerine sürü sahibi Fehmi B., jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.
OTOPSİ YAPILDI
Bu sabah Yiğit'in cansız bedeni bulundu. Mehmet Yiğit, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gölköy ilçesine bağlı Kuşluğan Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
KAVGALI OLDUĞU ÇOBAN TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Yiğit'in geçen cumartesi günü aynı yaylada çobanlık yapan Nihat Ç. (65) ile kavga ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Nihat Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.