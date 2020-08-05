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    Ordu'da kayıp çoban ölü bulundu, husumetlisi yakalandı

    Pazar günü gittiği yayladan geri dönmeyen yaşlı çobanın cansız bedeni bulunurken, ölümüyle ilgili aynı yaylada çobanlık yapan kavgalı olduğu şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 17:56
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    Ordu'da kayıp çoban ölü bulundu, husumetlisi yakalandı

    Çobanlık yapan 70 yaşındaki Mehmet Yiğit, geçen pazar sabahı, Fehmi B.'ye ait koyun sürüsünü otlatmak için Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'na götürdü. Ancak geri dönmedi.

    Bunun üzerine sürü sahibi Fehmi B., jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

    OTOPSİ YAPILDI

    Bu sabah Yiğit'in cansız bedeni bulundu. Mehmet Yiğit, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gölköy ilçesine bağlı Kuşluğan Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

    Ordu'da kayıp çoban ölü bulundu, husumetlisi yakalandı #1

    KAVGALI OLDUĞU ÇOBAN TUTUKLANDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Yiğit'in geçen cumartesi günü aynı yaylada çobanlık yapan Nihat Ç. (65) ile kavga ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Nihat Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

    Ordu'da kayıp çoban ölü bulundu, husumetlisi yakalandı #2

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