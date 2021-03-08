Ordu'da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ordu’nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 52 ABT 431 plakalı otomobil, Anadolu Öğretmen Lisesi Caddesi üzerinde aynı yöne istikamette ilerleyen Sedat Torun idaresindeki 52 LL 584 hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın ardından 52 ABT 431 plakalı araç sürücüsü otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.